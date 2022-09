IFPR - Campus Paranavaí abre processo seletivo com vagas para cursos técnicos e superiores

Nesta segunda-feira (29/8), o Instituto Federal do Paraná (IFPR) deu início ao período de inscrições para o Processo Seletivo 2022/2023, que visa selecionar candidatos para os cursos técnicos e de graduação. Os cursos são presenciais e têm início no primeiro semestre de 2023.

As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de setembro, pelo site do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná, que é a banca organizadora das provas. A solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição deve ser feita até o dia 16 de setembro, pelo mesmo endereço eletrônico.

Ao todo, são oferecidas 160 vagas em cursos técnicos de nível médio e 120 vagas em cursos de graduação, que somam 280 vagas disponíveis para o próximo ano no IFPR – Campus Paranavaí.

Todas as informações referentes ao PS 2022/2023 do IFPR podem ser encontradas nos editais 100/2022 (cursos técnicos) e 101/2022 (cursos de graduação).

Inscrição e isenção da taxa

As inscrições podem ser realizadas até 16h do dia 29 de setembro de 2022 e têm um custo de R$ 50 para os cursos técnicos e de R$ 80 para os cursos de graduação. Os candidatos que comprovarem não poder arcar com o valor da taxa podem pedir a isenção do seu pagamento, até o dia 12 de setembro, também pelo site da banca organizadora.

Acesse o formulário de inscrição (é necessário fazer cadastro no Portal do Candidato do Núcleo de Concursos).

Integrados, subsequentes e de graduação

O processo seletivo do IFPR oferece opções de formação que atendem estudantes que estão concluindo o 9º ano do Ensino Fundamental e também os que estão concluindo ou que já concluíram o Ensino Médio.

Cursos técnicos integrados: oferecidos a quem já tenha concluído o Ensino Fundamental. Nesta forma de oferta, o estudante vai cursar o Ensino Médio de forma integrada à formação técnica, concluindo os dois cursos ao mesmo tempo no IFPR.

Nesta modalidade, são oferecidos os cursos técnicos em Agroindústria, Informática e Mecatrônica, todos matutinos e com 4 anos de duração. Para cada um dos cursos são ofertadas 40 vagas.

Cursos técnicos subsequentes: oferecidos a quem já tenha concluído o Ensino Médio, conferindo ao estudante habilitação profissional técnica de nível médio.

Nesta modalidade, é oferecido o curso técnico em Eletromecânica, com 40 vagas. Ele é noturno e tem dois anos de duração.

Cursos de Graduação: cursos oferecidos a quem já tenha concluído o ensino médio, conferindo diploma de ensino superior com habilitação para o exercício profissional.

Nesta modalidade, são oferecidos os cursos de Licenciatura em Química (noturno com quatro anos de duração. 40 vagas); Bacharelado em Engenharia Elétrica (integral, com cinco anos de duração. 40 vagas); Bacharelado em Engenharia de Software (integral, com quatro anos de duração. 40 vagas)

Inclusão social

No ato da inscrição, o candidato pode optar por concorrer às vagas destinadas à ampla concorrência ou então às vagas destinadas à política de cotas adotada pelo IFPR. Atualmente, 80% das vagas de todos os cursos e turmas são destinadas à política de cotas da instituição. Elas estão assim divididas:

60% do total das vagas ofertadas para cada curso e turma são reservadas aos candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Fundamental em escolas públicas do Brasil, em cursos regulares ou no âmbito da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Esse percentual ainda é igualmente subdividido entre os candidatos que possuam renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo (R$ 1.818) e demais candidatos, havendo ainda dentro de cada uma dessas subdivisões reserva de vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com deficiência; autodeclarados pretos, pardos ou indígenas; pessoas com deficiência.

10% do total das vagas ofertadas para cada curso e turma são reservadas aos candidatos autodeclarados pretos ou pardos.

5% do total das vagas ofertadas para cada curso e turma são reservadas aos candidatos autodeclarados indígenas.

5% do total das vagas ofertadas para cada curso e turma são reservadas aos candidatos com deficiência.

Os 20% restantes do total das vagas ofertadas para cada curso e turma são destinados à ampla concorrência.

Provas

As provas do Processo Seletivo 2022/2023 serão realizadas em 28 cidades do Paraná, no dia 6 de novembro de 2022. A aplicação da prova será realizada simultaneamente em Arapongas, Assis Chateaubriand, Astorga, Barracão, Campo Largo, Capanema, Cascavel, Colombo, Coronel Vivida, Curitiba, Foz do Iguaçu, Goioerê, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Jaguariaíva, Londrina, Palmas, Paranaguá, Paranavaí, Pinhais, Pitanga, Ponta Grossa, Quedas do Iguaçu, Telêmaco Borba, Toledo, Umuarama e União da Vitória.

As provas para os cursos técnicos serão compostas de 40 questões objetivas e uma questão discursiva de Língua Portuguesa. Já para os cursos superiores, as provas serão compostas por 50 questões objetivas e uma questão discursiva de Língua Portuguesa.

Mais informações

Mais informações sobre o Processo Seletivo 2022/2023 podem ser encontradas no site do IFPR (www.ifpr.edu.br) e no site da banca organizadora das provas (www.nc.ufpr.br).

Cursos ofertados pelo Campus Paranavaí:



Cursos ofertados pelo Campus Paranavaí





Fonte: IFPR - Paranavaí