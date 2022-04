IFPR – Campus Paranavaí realizará Sorteio Público para preenchimento de vagas

O IFPR – Campus Paranavaí informa que dia 13/04, próxima quarta-feira, às 15h, haverá SORTEIO PÚBLICO de vagas para o curso de Licenciatura em Química.

O sorteio público será presencial e acontecerá no Bloco 02 – Sala 02 do Campus Paranavaí.

Os candidatos interessados devem comparecer no dia e horário informado para realizar inscrição e participar do sorteio, levando em mãos um documento de identidade e histórico escolar ou certidão de conclusão do ensino médio. Participe!

São 18 vagas para o curso de Licenciatura em Química!

Para mais informações acesse o site: https://paranavai.ifpr.edu.br/ps2022/ e confira o edital.



Fonte: IFPR - Paranavaí