Inscrições abertas para o Curso Licenciatura em Química

Aproveite a oportunidade e se inscreva no curso LICENCIATURA EM QUÍMICA (4 anos - noturno) do IFPR - Campi Paranavaí!

O profissional formado em licenciatura em química conta com várias áreas de atuação. O profissional formado em química pode atuar em indústrias e laboratórios. É apto para realizar análises físico-químicas, microbiológicas, efetuar representações e assessoria de empresas de produtos e equipamentos laboratoriais. Além disso, poder atuar como professor em escolas e universidades!

A seleção de candidatos será realizada mediante processo seletivo, exclusivamente por meio das notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), das edições de 2009 até 2020. Os candidatos poderão utilizar as notas obtidas apenas de um ano das edições do Enem.

As inscrições podem ser feitas até o dia 07 de junho, pelo site da Fundação de Apoio a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (Funtef). O link segue abaixo: http://concursos.funtefpr.org.br/ifpr2021es/