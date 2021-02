Inscrições abertas para o Processo Seletivo IFPR 2021

Foi lançado no dia 4 de janeiro o edital do Processo Seletivo IFPR 2021 para ingresso em cursos técnicos de nível médio na modalidade presencial. As inscrições podem ser feitas até 08 de fevereiro. A seleção será realizada por sorteio público, que será realizado de 01 a 03 de março.

Inscrições

As inscrições, no valor de R$ 25,00 podem ser feitas até 08 de fevereiro.

Sorteio público

O sorteio público para o preenchimento das vagas do Processo Seletivo IFPR será realizado nos dias 01, 02 e 03 de março de 2021. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento virtual dos sorteios.

Cursos Técnicos ofertados pelo Campus Paranavaí

– Eletromecânica Subsequente (2 anos noturno);

– Agroindústria Integrado ao Ensino Médio (4 anos matutino);

– Informática Integrado ao Ensino Médio (4 anos matutino);

– Mecatrônica Integrado ao Ensino Médio (4 anos matutino).

Formas de oferta

Os cursos técnicos de nível médio, na modalidade presencial, são ofertados nas formas Integrada (oferecida a quem já tenha concluído o Ensino Fundamental). Eles são organizados de modo que o estudante, a partir de única matrícula na Instituição, conclua o Ensino Médio juntamente a uma habilitação profissional técnica de nível médio) e Subsequente (oferecida a quem já tenha concluído o Ensino Médio, conferindo habilitação profissional técnica de nível médio).

Inclusão social

Assim como em anos anteriores, o Processo Seletivo do IFPR destina 80% das vagas à inclusão social.

60% do total de vagas ofertadas são reservadas aos candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Fundamental em escolas públicas. Destas, 50% serão destinadas aos candidatos que possuam renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário mínimo nacional per capita (R$ 1.567,50) e 50% serão destinados aos candidatos que possuam renda familiar bruta mensal superior a 1,5 salário mínimo nacional per capita, havendo reserva de vagas para candidatos: autodeclarados pretos, pardos e indígenas, com deficiência; autodeclarados pretos, pardos e indígenas; pessoas com deficiência; e demais candidatos. No Anexo II do edital é possível conferir um quadro explicativo sobre o sistema de cotas adotado pelo IFPR.

Além das vagas acima descritas, o IFPR ainda destina 10% do total das vagas ofertadas para os candidatos autodeclarados pretos ou pardos; 5% do total das vagas aos candidatos autodeclarados indígenas; e 5% aos candidatos com deficiência. Os 20% restantes do total de vagas são destinados à ampla concorrência.

Qualquer dúvida, entrar em contato por e-mail com a Secretaria Acadêmica do campus: secretaria.paranavai@ifpr.edu.br

Em breve informaremos sobre o Processo Seletivo dos cursos superiores.

Veja todos os detalhes na página do Processo Seletivo IFPR.

Fonte: IFPR - Paranavaí