Inscrições para curso gratuito de Auxiliar de Eletricista Predial continuam abertas em Paranavaí

As inscrições para o curso gratuito de Auxiliar de Eletricista Predial continuam abertas. A Agência do Trabalhador segue oferecendo essa oportunidade em parceria com o projeto Mais Qualificação e o SENAI. A capacitação visa ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho, especialmente na área elétrica, que está em constante crescimento.

A nova data para as inscrições será na próxima segunda-feira, dia 23, a partir das 8h30, diretamente na Agência do Trabalhador de Paranavaí. Para se inscrever, é necessário apresentar cópias dos documentos pessoais (RG e CPF) e do comprovante de residência. Ao todo, são ofertadas 20 vagas para o curso, que terá início no dia 5 de maio e vai até 17 de julho de 2025.

As aulas acontecerão no período noturno, das 19h às 23h, de segunda a quinta-feira. Para participar, os interessados devem ter no mínimo 18 anos e ensino fundamental incompleto.

“É uma ótima oportunidade para quem busca qualificação gratuita e deseja atuar no setor da construção civil ou em serviços residenciais”, destaca Ellen Della Pria Kumatsu, diretora da Agência do Trabalhador.

Mais informações podem ser obtidas diretamente na Agência, que fica na Rua Marechal Cândido Rondon, nº 1701, Centro.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí