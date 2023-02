Inscrições para vagas ociosas da Unespar terminam na sexta-feira

Encerra na sexta-feira (17/2) o prazo de inscrição para o preenchimento de vagas ociosas da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), para o ano letivo de 2023. As vagas ociosas são resultantes de abandono de curso, transferência, falecimento e desligamento de alunos que ultrapassaram o limite de tempo para concluir o curso. A inscrição é gratuita e online.

A primeira fase da seleção é destinada para alunos que solicitaram trancamento de matrícula ou que desistiram do curso, alunos interessados em mudar de curso ou turno e estudantes de graduação de outras instituições de ensino superior interessados em transferir o curso para a Unespar.

Também podem se inscrever alunos da Unespar com matrículas canceladas administrativamente, como calouros que reprovaram por frequência em todas as disciplinas.

Ao todo, são 73 cursos nas modalidades de bacharelado, licenciatura e tecnologia, em campus localizados em Curitiba (16), Apucarana (13), Campo Mourão (11), Paranaguá (10), Paranavaí (13) e União da Vitória (10). O deferimento das inscrições será mediante a existência de vaga na série em que os candidatos se enquadram, depois de análise e parecer emitido pelo colegiado de cada curso.

Os candidatos convocados para os cursos de Artes Cênicas, Canto, Composição e Regência, Instrumento, Música e Música Popular, ofertados nos campus da Capital, precisam obter aprovação no Teste de Habilidades Específicas (THE) para efetivar a matrícula. Posteriormente, será publicado edital exclusivo com os detalhes da aplicação desses testes.

Nova Etapa – Parte das vagas ociosas da Unespar será destinada para pessoas com diploma de curso superior em instituição credenciada no Ministério da Educação (MEC) e interessadas em ingressar numa nova graduação. Para essa modalidade, será divulgado um edital próprio com o período de inscrição e as normas complementares, depois de encerradas as chamadas de candidatos aprovados nos processos seletivos de ingresso de 2023, inclusive pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do primeiro semestre do ano.

Serviço:

Processo seletivo para vagas ociosas da Unespar

Inscrições: >até 17 de fevereiro (AQUI)

Acesse o Edital

Resultado: a partir de 6 de março

Fonte: Agência Estadual de Notícias