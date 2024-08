Inscrições para Vestibular 2025 Unespar estão abertas

Iniciaram hoje (6/8) e seguem até o dia 14 de outubro, as inscrições para o Vestibular 2025 da Universidade Estadual do Paraná (Unespar). Ao todo, estão sendo ofertadas mais de 1.700 vagas, para as cidades de Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Paranaguá, Paranavaí, Loanda e União da Vitória, para ingresso no ano de 2025. As inscrições acontecem de forma online, por meio do site vestibular.unespar.edu.br e sob o pagamento da taxa no valor de R$ 50. A prova será aplicada no dia 8 de dezembro, de forma presencial.

As provas acontecerão nas mesmas cidades em que a Unespar tem campus, desta forma, o/a candidato/a poderá optar por realizá-la na localização que preferir, não importando se neste campus tem o curso escolhido na inscrição. Neste ano, as provas serão divididas em dois grupos:

Grupo I - Prova de Redação e Prova Objetiva de Múltipla Escolha;

Grupo II - Prova de Redação.

Cada curso da Unespar optou por qual grupo de prova seus/suas futuros/as estudantes deverão resolver, portanto ao escolher prestar o Vestibular para qualquer um dos cursos disponíveis, é necessário verificar qual modalidade de prova deverá fazer. Para conferir informação acerca dos conteúdos programáticos da prova, acesse o Manual do Candidato e da Candidata.

A Unespar reserva 50% das vagas para políticas de ações afirmativas, desta forma, ao se inscrever, o/a candidato/a deve optar concorrer pelo sistema de ampla concorrência ou por cotas. A homologação das inscrições será publicada em edital específico, no dia 6 de setembro no site vestibular.unespar.edu.br. Os locais de realização das provas e o ensalamento serão divulgados a partir do dia 28 de setembro, no mesmo site.

Isenção da taxa de inscrição

O pedido para isenção do valor total da taxa de inscrição, deverá ser feito entre os dias 6 de agosto e 22 de setembro. Poderão solicitar o/a candidato/a:

Inscrito/a no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) de que trata o Decreto Federal n. 6135/2007 e no Sistema de Isenção de Taxas de Concurso (Sistc) do Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome (MDS);

Doador/a de sangue ou de medula óssea, em conformidade a Lei 20310/2020;

Servidor/a da Unespar que ganhe até três salários mínimos e que não concluiu curso superior.