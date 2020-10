Inscrições para vestibular à distância da UEM começam nesta quarta-feira, dia 21/10

O polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), em Paranavaí, está com uma novidade: 31 vagas para graduação gratuita em Letras – Português/Inglês, através da Universidade Estadual de Maringá (UEM). O prazo para se inscrever começa nesta quarta-feira, dia 21 de outubro, e vai até o dia 18 de novembro. As inscrições devem ser feitas exclusivamente através do site www.vestibular.uem.br. A taxa de inscrição é de R$ 110.

O curso de Licenciatura Plena – Português/Inglês será ofertado na modalidade EaD (Educação à Distância), com habilitação pela UEM. Do total de 31 vagas, 13 são para candidatos em geral, 6 para cotas sociais, 5 para cotas negro/social, 1 para cota negro e 6 para cota de docentes em exercício, sem formação inicial em nível superior ou que não possuem formação na área em que atuam. A seleção será feita através de um vestibular com prova marcada para o dia 21 de fevereiro de 2021, no período da tarde. O curso é gratuito e o resultado do vestibular será divulgado no dia 1º de abril de 2021.

Para mais informações, basta acessar o site www.vestibular.uem.br, ou ir até o polo de Paranavaí que fica na Rua Barão de Certo Azul, nº 210, no Jardim Santos Dumont (dentro da Escola Municipal Santos Dumont, em frente Unipar). O telefone de contato do Polo UAB em Paranavaí é o 3902-1207.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí