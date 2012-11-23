Investindo na estrutura da educação, Prefeitura inaugura quadra coberta na Escola do Campo Profª Edith Ebiner Eckert

A Prefeitura de Paranavaí inaugurou, nesta sexta-feira (6), a quadra coberta poliesportiva da Escola Municipal do Campo Professora Edith Ebiner Eckert. A estrutura tem 452,14 metros quadrados e recebeu investimento de R$ 1.731.490,23 com recursos livres da Educação.

A quadra conta com cobertura, iluminação para uso noturno e estrutura acessível para pessoas com deficiência.

“A educação de qualidade também passa pela estrutura oferecida nas escolas. Quando entregamos um espaço como este, estamos criando mais oportunidades para que alunos e professores desenvolvam atividades esportivas, culturais e pedagógicas com segurança e conforto. É um investimento que beneficia toda a comunidade escolar”, explicou o prefeito Mauricio Gehlen na solenidade de inauguração.

Durante a cerimônia, a vereadora professora Cida Gonçalves, que representou o Poder Legislativo, lembrou da ligação que tem com a escola e das melhorias realizadas ao longo dos anos. “Tenho um vínculo muito bonito com esta escola. Quando fui secretária de Educação, na gestão do ex-prefeito Rogério Lorenzetti, realizamos uma grande reforma que ampliou salas de aula e melhorou os espaços de refeitório, cozinha e banheiros, além da implantação do ensino integral. Já como vereadora, fiz a indicação para a construção desta quadra e fico muito feliz em ver esse projeto se tornando realidade. Investir em estrutura é fundamental para que os profissionais tenham melhores condições de trabalho e para que as crianças tenham um ambiente adequado para aprender e se desenvolver”, afirmou.

A secretária municipal de Educação, Wanessa Durante, disse que o novo espaço passa a integrar as atividades pedagógicas da escola e amplia as possibilidades de trabalho com os estudantes. “A quadra coberta é um espaço muito aguardado por alunos, professores e pela comunidade. Aqui poderão acontecer atividades esportivas, recreativas e também momentos pedagógicos que fazem parte do desenvolvimento das crianças. É um ambiente que contribui para o aprendizado e para a convivência dentro da escola. Também quero parabenizar a diretora Jane Ferracioli pelo comprometimento e pelo cuidado com esta escola e com toda a comunidade escolar”, explicou a secretária, que durante a cerimônia presenteou a diretora com flores.

A cerimônia contou com apresentações culturais preparadas pelos alunos, sob a coordenação do professor de Educação Física Gustavo Henrique de Almeida Lima.

Também participaram da cerimônia o vice-prefeito Pedro Baraldi, as vereadoras professora Ivany Azevedo e Maria Clara, a chefe do Núcleo Regional de Educação, Adélia Paixão, secretários municipais, diretoras das escolas e a comunidade escolar.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí