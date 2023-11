Mais de 50 alunos da rede municipal participam da 36ª Maratona de Matemática

Estimular a capacidade intelectual das crianças através do raciocínio lógico e despertar nos estudantes o interesse e a curiosidade pela matemática. Esses são apenas alguns dos objetivos da Maratona de Matemática das escolas municipais, que já está na sua 36ª edição. Este ano, 57 alunos dos 5º anos das escolas municipais fizeram a prova na estrutura da Unespar nesta sexta-feira (24/11).

A Maratona visa mobilizar um estudo da Matemática de forma significativa, desenvolvendo raciocínio lógico-matemático do aluno e incentivando um espírito competitivo sadio, enfatizando a criatividade na resolução de problemas e mostrando que a Matemática não é uma ciência pronta e acabada, mas sim uma construção continua do saber.

A prova também serve para premiar os alunos que foram escolhidos para participar da maratona. Cada escola selecionou os três alunos com as melhores médicas, que se prepararam intensamente durante todo o ano para o teste que marca a conclusão do ensino fundamental. "As crianças passam o ano todo se esforçando, participando de avaliações, os simulados internos que cada escola promove. E agora, participar da Maratona de Matemática é uma maneira de valorizarmos todo este esforço. Os alunos se sentem honrados por representaram sua escola. É muito importante este sentimento, pois fazem eles se esforçarem a cada dia para conseguir bons resultados", avalia a secretária de Educação, Adélia Paixão.

O resultado da Maratona será divulgado no dia 1º de dezembro. Os dez alunos que obtiverem maior pontuação na prova serão premiados.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí