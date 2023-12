Mais de 570 alunos participaram do projeto Justiça e Cidadania também se aprendem na escola

O projeto “Justiça e Cidadania também se aprendem na escola”, que teve início em 2021 em uma escola municipal, avançou ainda mais em 2023. Com a participação de 20 turmas dos 3º anos, justiça e cidadania foram temas trabalhados com 579 alunos neste ano.

Nesta quarta-feira (6), o projeto executado pela Secretaria de Educação, em parceria com a Associação dos Magistrados Brasileiros, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e a Câmara Municipal, que tem como objetivo a formação de pequenos agentes multiplicadores, dando-lhes acesso a pesquisas, leituras, análises e reflexões sobre os deveres dos cidadãos, bem como a conscientização sobre os direitos e a forma de exercê-los, teve seu evento de premiação.

Os mais de 570 alunos complementaram o componente curricular de história com as atividades dos Poderes Judiciário e Legislativo em um contexto e fortalecimento do regime democrático brasileiro. O projeto contou com o apoio as juízas Drª Anacléa Valéria de Oliveira Schwanke e Drª Maria de Lourdes Araújo, além do vereador presidente da Câmara, Luís Paulo Hurtado.

“A participação ativa dos cidadãos na educação é fundamental para fortalecer a democracia e garantir uma educação inclusiva e de qualidade. Pais, alunos, professores e comunidade devem estar envolvidos no processo educativo, contribuindo para a construção de escolas mais democráticas e participativas. A justiça, cidadania e educação estão intrinsecamente ligadas, sendo pilares essenciais para uma sociedade equitativa e inclusiva, por isso, é fundamental promover a conscientização, a participação e o investimento em educação como caminhos para fortalecer a justiça social e garantir o pleno exercício da cidadania. Esse é o nosso objetivo com esse projeto e temos certeza que, untos, podemos construir um futuro mais justo e igualitário para todos”, disse a secretária de Educação, Adélia Paixão.

