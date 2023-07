Mais de 9.400 alunos da rede municipal voltam às aulas nesta quarta-feira

Um total de 9.408 alunos das escolas municipais, CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil) e CEIs (Centros de Educação Infantil) conveniados voltam às aulas na próxima quarta-feira, dia 26 de julho, em Paranavaí. Após a pausa para as férias escolares, os alunos retomam os estudos do segundo semestre letivo, que vai até o mês de dezembro.

Nesta segunda-feira (24) as equipes pedagógicas, professores, supervisores e diretores já voltaram às atividades internas nas instituições escolares para organizar os últimos detalhes para receber as crianças. Na terça-feira, dia 25, todas as equipes participam da 2ª Capacitação Pedagógica de 2023 em preparação para a volta às aulas nas instituições de ensino do município.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí