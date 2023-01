Mais de mil profissionais da Educação participaram da 1ª Capacitação Pedagógica de 2023 em preparação para a volta às aulas

Mais de mil profissionais da rede municipal de Educação de Paranavaí participaram nesta quarta-feira (25/1) da 1ª Capacitação Pedagógica em preparação para a volta às aulas do ano letivo de 2023. Mais de 9.300 alunos dos CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil), CEIs (Centros de Educação Infantil) conveniados e das 19 escolas da rede municipal, tanto de tempo integral quanto parcial, começam a retornar para as salas de aula nas próximas semanas. As aulas das creches começam no dia 30 de janeiro (segunda-feira) enquanto as aulas nas escolas municipais terão início no dia 7 de fevereiro (terça-feira).

“Nós vivemos um período de mais de dois anos de muitos desafios com a pandemia. Foram muitas adaptações, muitos esforços para não deixar que nossas crianças deixassem de aprender. Mas também foram tempos de muitas conquistas, onde conseguimos a equiparação salarial ao piso nacional para todos os professores, a equiparação para os agentes de apoio educacional, o resultado fantástico no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) com a 6ª melhor nota do Paraná (de um total de 399 municípios). Isto só nos mostra que quando unimos forças, quando trabalhamos juntos, como uma rede, as coisas funcionam, as coisas acontecem. E para este ano letivo de 2023, quero parafrasear Paulo Freire e dizer que nós possamos fazer um ano cheio de esperança; mas não a esperança do verbo esperar, e sim a esperança do verbo esperançar. Esperançar é se levantar, é ir atrás, é não desistir. E é isso que devemos fazer”, destacou o Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Educação, Luciano Gonçalves. Ele esteve na Capacitação Pedagógica representando a secretária de Educação, Adélia Paixão, que está em período de férias.

Para o vice-prefeito Pedro Baraldi, “o município está sempre buscando maneiras de reconhecer e valorizar os profissionais da Educação. Porque entendemos que é a partir de uma educação de qualidade que todas as coisas podem ser melhores, não só no futuro, mas já no nosso presente. Todo mundo tem pelo menos um professor ou professora que marcou sua vida de maneira positiva. E é esta lembrança que vai fazer com que, lá na frente, este cidadão ou esta cidadã tenha uma postura consciente, correta, coerente, coletiva”, frisou.

A 1ª Capacitação Pedagógica de 2023 aconteceu em dois períodos (manhã e tarde) no Centro de Convenções da Unespar e teve a participação de diretores, supervisores, orientadores, professores e agentes de apoio educacional dos Centros de Educação Infantil municipais e conveniados e das escolas municipais. Também estiveram presentes os vereadores Cida Gonçalves e Amarildo Costa.

No período da manhã, os profissionais da Educação tiveram uma palestra com o professor e doutor em Neurociência, Nino Paixão, falando sobre o processo de ensinar e aprender com emoção. Já no período da tarde, a palestra foi sobre primeiros socorros no âmbito escolar, com a equipe da Unimed.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí