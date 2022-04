Manna Academy vai oportunizar aulas de tecnologia para 70 alunos do município

O município de Paranavaí foi contemplado com um grande projeto que vai levar ciência, tecnologia, robótica, internet das coisas, impressão 3D e muitos outros temas para alunos do ensino fundamental. O projeto Manna, da Universidade Estadual de Maringá (UEM), apoiado pela Fundação Araucária e em parceria com Instituto Federal do Paraná (IFPR) e Secretaria de Educação, chegou em Paranavaí.

O projeto Manna Academy – Ecossistema de pesquisa, extensão e difusão de tecnologias e educação 5.0 – contará com a participação de 70 alunos do 4º e 5º da Escola Municipal Pedro Real. O Manna Academy foi idealizado para apoiar o espírito empreendedor em estudantes, familiares, professores, pesquisadores e demais interessados em tecnologia e inovação, popularizando o conhecimento e as possibilidades de aplicação de tecnologias como robótica, inteligência artificial, impressão 3D e entre outros.

O diretor-geral do IFPR de Paranavaí, José Barbosa Dias Júnior, ressaltou a importância da universidade na educação do município. “O instituto está de portas abertas para receber cada vez mais alunos e essa é uma excelente oportunidade. Haverá grande repercussão com a chegada desse projeto e um grande diferencial na vida das crianças”.

O vice-prefeito de Paranavaí, Pedro Baraldi, enfatizou a importância do campus do IFPR na cidade. “Percebemos o quanto o instituto vem crescendo, se expandindo e trazendo cada vez mais alunos. O impacto do IFPR na nossa região é imenso, oportunizando cursos de qualidade a centenas de alunos de diversas cidades. Essa é mais uma parceria que vai trazer grandes frutos aos alunos”.

A coordenadora do projeto Manna, Liniê Beatryz Ruiz, disse que as crianças terão acesso a conhecimentos que podem abrir diferentes caminhos profissionais no futuro. “Vamos transformá-los em cientistas mirins e apresentar um novo mundo de oportunidades. Paranavaí dá um grande exemplo de como investir em educação para o Brasil”.

A secretária de Educação de Paranavaí, Adélia Paixão, disse como o Manna vai ajudar o desenvolvimento dos alunos. “O projeto vai permitir que as crianças criem vínculo e aprendizado usando a tecnologia da melhor forma possível. Temos que incentivá-los a aproveitarem cada momento e absorverem o máximo de conhecimento possível, pois lá na frente isso fará a diferença. Esse é um momento muito especial na história da educação de Paranavaí”.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí