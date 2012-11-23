Maratona de Matemática premia alunos com desempenho de destaque na Rede Municipal

A Secretaria Municipal de Educação realizou a edição XXXVIII da Maratona de Matemática, reunindo os estudantes com as maiores notas das 19 escolas da Rede Municipal. O tradicional Top 10, que neste ano reuniu 11 alunos devido a um empate, alcançou média geral de 9,5, um resultado que evidencia o avanço da aprendizagem e o engajamento dos estudantes.

A supervisora pedagógica de Matemática da Secretaria de Educação, Sueli Cazula, responsável pelo projeto, destacou a evolução dos alunos. “A Matemática sempre foi vista como um grande desafio, mas nossos estudantes estão mostrando que essa ideia ficou para trás. Estamos vendo dedicação, segurança e gosto pela aprendizagem”, disse.

Para valorizar o esforço dos participantes, todos os 11 integrantes receberam uma bicicleta como prêmio. O estudante que conquistou o 1º lugar levou também um notebook, como incentivo à continuidade dos estudos.

A secretária municipal de Educação, Wanessa Durante, ressaltou a importância do reconhecimento. “A Maratona mostra o quanto nossas escolas estão comprometidas com o ensino e com o desenvolvimento das crianças. Esse resultado é fruto do trabalho de professores, equipes pedagógicas e da confiança das famílias”, enfatizou.

O prefeito Mauricio Gehlen também comentou sobre o desempenho dos alunos. “É gratificante ver nossos estudantes alcançando notas tão altas. Esse trabalho precisa ser valorizado, porque é assim que construímos uma educação pública forte e que abre portas para o futuro”, comentou.

ALUNOS PREMIADOS:

1º lugar – 10,0: Ian Felipe Pacete Gomes (E.M. Hermeto Botelho)

2º lugar – 9,9: Ana Carolina Carvalho Lima dos Santos (E.M. Edith Ebiner)

3º lugar – 9,8: Davi Willian da Silva Saraiva (E.M. Dácia Figueiredo Fortes)

4º lugar – 9,7: Miguel Pereira Longhini (E.M. Jayme Canet)

5º lugar – 9,6: Sofia Silveira da Silva (E.M. Santos Dumont)

6º lugar – 9,5: Lara Milani de Araujo (E.M. Cecília Meireles)

7º lugar – 9,4: João Miguel Monteiro Costa (E.M. Neusa Pereira Braga)

8º lugar – 9,3: Gabriel da Silva Danziger (E.M. Getúlio Vargas)

9º lugar – 9,2: Arthur Augusto Rodrigues Casarim (E.M. Ilda Campano Santini) e Pedro Arthur Polizelli Lopes (E.M. Hermeto Botelho)

10º lugar – 9,1: Sophia Rodrigues Amaral (E.M. Santos Dumont)

ESCOLAS COM MELHOR DESEMPENHO:

1º lugar – média 9,3: E.M. Hermeto Botelho (campeã da edição)

2º lugar – média 9,0: E.M. Getúlio Vargas

3º lugar – média 8,8: E.M. Cecília Meireles e E.M. Edith Ebiner Eckert

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí