Município abre cadastro para novas matrículas no Ensino Fundamental a partir de segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira, dia 30 de novembro, a Secretaria Municipal de Educação disponibiliza o cadastro on-line para pretensão de novas matrículas (alunos novos) no Ensino Fundamental Anos Iniciais da rede pública municipal para o ano letivo de 2021. As novas matrículas podem ser feitas para as turmas de 1º ao 5º ano. O cadastro ficará disponível até o dia 4 de dezembro e poderá ser realizado através do celular ou qualquer outro dispositivo com acesso à Internet. Para o ano letivo de 2021, estão sendo ofertadas 554 novas vagas para o Ensino Fundamental Anos Iniciais.

“Este ano, as novas matrículas não será realizadas presencialmente nas instituições. Por conta do período de pandemia de Covid-19, optamos pela realização do cadastro on-line para evitarmos aglomerações e garantirmos a segurança dos pais e responsáveis, conforme as orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde) e do COE (Comitê de Operações Emergenciais) de Paranavaí. Lembrando que os alunos que já estão matriculados na Educação Infantil ou Ensino Fundamental dos CMEIs, CEIs e escolas terão vaga garantida na série seguinte, de acordo com o endereço de residência. Estes alunos não precisam realizar o cadastro para uma nova matrícula”, explica a secretária de Educação, Adélia Paixão.

Segundo a secretária de Educação, os pais dos alunos já matriculados na Educação Infantil (turmas de Infantil 4 e 5) receberão uma Carta de Confirmação com a data e horário marcados para a efetivação da matrícula na escola de destino. Caso desejem transferir a criança para outra instituição, será necessário procurar a escola pretendida entre os dias 20 e 30 de janeiro de 2021 para solicitar a possibilidade de remanejamento da matrícula.

Para realizar o cadastro de pretensão de novas matrículas (novos alunos), os pais ou responsáveis precisam acessar o site da Prefeitura (www.paranavai.pr.gov.br). Já na parte superior do site aparece a opção “Pretensão de Vaga na Educação”, na área de Acesso Rápido. Basta clicar neste botão e preencher o formulário com os dados solicitados. É importante frisar que um dos campos obrigatórios do formulário é o número do Cartão SUS da criança. Também é fundamental que seja informado um número de telefone atualizado para contato.

Depois de concluir o preenchimento do formulário on-line, será gerado um protocolo com as informações sobre a pretensão de matrícula realizada, o que garante a conclusão do processo. De posse do protocolo, basta aguardar o contato telefônico da equipe da Secretaria Municipal de Educação ou da instituição de ensino, quando será agendada a data e horário de entrega da seguinte documentação para a conclusão da pretensão de vaga: cópia do Cartão SUS; cópia da Certidão de Nascimento da criança; cópia do CPF e RG do responsável.

As famílias vulneráveis, que não possuem acesso à Internet, poderão entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação de 30 de novembro a 4 de dezembro para receber ajuda com o cadastro. O telefone de contato é o (44) 3423-6313, falar com Yasmin ou Rainely.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí