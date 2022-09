Município abre cursinho pré-vestibular gratuito para alunos de escolas públicas

A Prefeitura de Paranavaí, através de uma parceria com a Unespar (Universidade Estadual do Paraná) e o Núcleo Regional de Educação, vai abrir turmas para alunos da rede pública que estiverem interessados em fazer um cursinho pré-vestibular gratuito. As aulas acontecerão no período de 19 de setembro até 31 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h, no campus da Unespar.

Serão abertas 100 vagas para alunos de escolas públicas de Paranavaí que estejam matriculados e cursando o último ano do Ensino Médico ou Técnico. As inscrições ficarão abertas apenas nos dias 12 e 13 de setembro (segunda e terça-feira) e assim que forem preenchidas as 100 vagas o sistema automaticamente fechará o formulário. Para se inscrever, basta acessar o link https://eventos.fundacaofafipa.org.br/informacoes/29/ e preencher o formulário com os dados pessoais, identificação da escola em que estuda e o número do CGM (Código Geral de Matrícula).

“Este é um projeto que idealizamos antes da pandemia e agora estamos conseguindo implantar. A intenção é aumentar o número de turmas e horários das aulas em diferentes períodos para o próximo ano. Fizemos um levantamento das turmas dos últimos anos do Ensino Médio e Técnico e optamos, neste primeiro momento, por ofertar as aulas no período da tarde para conseguirmos atender a maior demanda, que é de alunos que estudam nos períodos da manhã e noite. O município vai garantir o transporte desses alunos, a partir de sua escola de origem”, detalhou a secretária de Educação de Paranavaí, Adélia Paixão.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí