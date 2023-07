Município abre inscrições para curso básico de depilação

O município de Paranavaí vai abrir inscrições para o curso básico de depilação, que tem como objetivo promover o desenvolvimento de competências profissionais de modo que os participantes possam ingressar no mercado de trabalho nesta área.

O curso será iniciado no dia 17 de julho (segunda-feira), com aulas de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 16h30, e deve ser finalizado no dia 25 de julho. Para participar do curso é necessário ter, pelo menos, 18 anos completos e o 6º ano do ensino fundamental.

Os interessados devem comparecer no dia 13 de julho (quinta-feira), na Agência do Trabalhador, com cópia de RG, CPF e comprovante de residência, a partir das 8h30, para realizar a inscrição.

O curso terá como conteúdo programático: Ficha de avaliação. Normas vigentes da vigilância sanitária: procedimentos, produtos e equipamentos para limpeza, higienização, desinfecção e esterilização de instalações, mobiliários, materiais e equipamentos. Características das regiões a serem depiladas: técnicas e produtos para cada região do corpo e da face. Técnicas de depilação, indicações e contraindicações: pinça, roll-on, cera fria, cera quente e morna. Cuidados pré e pós-depilatórios.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí