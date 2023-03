Município abre inscrições para curso de manutenção de mecânica industrial

O município de Paranavaí abriu inscrições para o curso de manutenção de mecânica industrial, que tem como objetivo desenvolver competências profissionais para execução de processos de manutenções mecânicas, de acordo com normas e procedimentos técnicos de segurança, qualidade, higiene, saúde e meio ambiente.

O curso terá carga horária de 160 horas e vagas para 15 alunos. Os pré-requisitos para realização do curso são: mínimo de 16 anos e ensino fundamental incompleto. O curso será ministrado por um profissional com formação na área de metalmecânica.

O curso será realizado na unidade do Senai de Paranavaí com início no dia 20 de março. As aulas serão das 19h às 22h30 as segundas, quartas e sextas-feiras. No total, o curso deve durar aproximadamente 4 meses.

Os interessados devem comparecer no dia 16 (quinta-feira), na Agência do Trabalhador, com cópia de RG, CPF e comprovante de residência, a partir das 8h30, para realizar a inscrição.

Os conteúdos disponibilizados no curso serão: Matemática básica e metrologia: frações e números decimais, controle dimensional, conversões de unidades de medidas; régua graduada; paquímetro; micrômetro; relógios comparadores e apalpadores; goniômetro. leitura e interpretação de desenho: figuras geométricas; perspectivas isométricas; aplicação de linhas; cotagem. tecnologia mecânica: metais ferrosos: fundido, aços, aplicações industriais; metais não ferrosos: diferentes ligas e aplicações industriais. elementos de máquinas e rolamentos: elementos de fixação; elementos de transmissão; elementos de vedação; mancais de rolamentos e deslizamentos; bombas; redutores; válvulas. tecnologia aplicada à usinagem: usinagem - tipos de máquinas e suas características de utilização; ferramentas manuais. hidráulica, pneumática, bombas e válvulas: ar comprimido; pneumática; hidráulica. instrumentação básica: sistemas de instrumentação: definição de processo; variáveis de processo; medição; controle; terminologia de instrumentação; identificação de sistemas de instrumentação; tipos de soldagem: soldagem: conceitos e processos.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí