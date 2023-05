Município abre inscrições para curso de panificação

O município de Paranavaí vai abrir inscrições para o curso de panificação, que tem como objetivo promover o desenvolvimento de competências profissionais de modo que os participantes possam ingressar no mercado de trabalho na área de panificação.

O curso será iniciado no dia 15 de maio (segunda-feira), com aulas de segunda a quinta-feira, das 19h às 23h. Para participar do curso é necessário ter, pelo menos, 14 anos completos e ensino fundamental incompleto.

Os interessados devem comparecer no dia 5 de maio (sexta-feira), na Agência do Trabalhador, com cópia de RG, CPF e comprovante de residência, a partir das 9h, para realizar a inscrição.

O curso terá como conteúdo programático: teoria da panificação máquinas e equipamentos para panificação; ingredientes básicos para panificação/receitas; processo de panificação; processos técnicos; prática profissional; formação cidadã; relações interpessoais; saúde e segurança no trabalho; meio ambiente; e ética e cidadania.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí