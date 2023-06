Município abre inscrições para curso de preparo e decoração de bolos

O município de Paranavaí vai abrir inscrições para o curso de preparo e decoração de bolos, que tem como objetivo apresentar aos participantes os tipos de massas, recheios e coberturas possibilitando o preparo e a decoração de diferentes bolos, de acordo com as boas práticas.

O curso será realizado do dia 13 a 16 de maio, com aulas das 8h às 12h. Para participar do curso é necessário ter, pelo menos, 16 anos completos e 5º ano do ensino fundamental completo.

Os interessados devem comparecer no dia 7 de junho (quarta-feira), na Agência do Trabalhador, com cópia de RG, CPF e comprovante de residência, a partir das 8h30, para realizar a inscrição.

O curso terá como conteúdo programático: higiene e apresentação pessoal; higiene de utensílios, equipamentos e do ambiente de trabalho; ingredientes utilizados no preparo e decoração de bolos: seleção, conservação e armazenamento; equipamentos e utensílios utilizados para o preparo e a decoração de bolos; preparo de massas, recheios e coberturas; preparo, montagem e decoração de bolos; conservação, armazenamento e prazo de validade dos produtos finais.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí