Município abre inscrições para curso de qualificação de alongamento de cílios

O município de Paranavaí abriu inscrições para o curso de qualificação de alongamento de cílios, que tem como objetivo ensinar a aplicação de técnicas de alongamento.

O curso será realizado de 25 a 28 de abril (terça a sexta-feira). No dia 25, a aula será das 13h às 16h30. Dos dias 26 a 28, as aulas serão das 13h30 às 17h30. Para participar do curso é necessário ter, pelo menos, 16 anos completos e 7º ano do ensino fundamental.

Os interessados devem comparecer no dia 18 (terça-feira), na Agência do Trabalhador, com cópia de RG, CPF e comprovante de residência, a partir das 8h30, para realizar a inscrição.

O curso terá como conteúdo programático: produtos e materiais utilizados; assepsia dos materiais e equipamentos utilizados, conforme as normas da Vigilância Sanitária; técnicas de alongamento de cílios fio a fio; técnicas de alongamento de cílios em tufos; e cuidados pós-procedimento.

