Município abre inscrições para curso de qualificação de eletricidade predial

O município de Paranavaí vai abrir 15 vagas para inscrições para o curso de qualificação de eletricidade predial, que tem como objetivo desenvolver capacidades necessárias para atuarem como eletricistas de instalações prediais, de modo que sejam absorvidos pelo mercado de trabalho, contribuindo para o processo de geração de emprego e renda, bem como de promoção do desenvolvimento local e regional.

O curso terá carga horária de 120 horas, duração de 10 semanas e começa no dia 29 de maio, com aulas das 19h às 22h, de segunda a quinta-feira. Para participar do curso é necessário ter, pelo menos, 18 anos completos e ensino fundamental incompleto.

Os interessados devem comparecer no dia 24 de maio (quarta-feira), na Agência do Trabalhador, com cópia de RG, CPF e comprovante de residência, a partir das 8h, para realizar a inscrição.

O curso terá como conteúdo programático: fundamentos da eletricidade; instrumentos de medidas elétricas; circuitos elétricos; fundamentos da eletrodinâmica, eletrostática e indução magnética; projetos de instalação elétrica predial; memorial descritivo; materiais e componentes; emendas; eletrodutos; dispositivos de proteção; dispositivos de manobra; aterramento; ferramentas e equipamentos; procedimentos técnicos de instalação e segurança do trabalho.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí