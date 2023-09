Município abre inscrições para curso de qualificação de unhas em gel

O município de Paranavaí vai abrir inscrições para o curso de qualificação de unhas em gel, que tem como objetivo qualificar manicures e pedicures. O curso será realizado dos dias 11 a 15 de setembro, com aulas das 13h30 às 16h30. Para participar do curso é necessário ter, pelo menos, 16 anos completos, 5º ano do ensino fundamental completo e já ter experiência de trabalho nesta área.

Os interessados devem comparecer no dia 6 de setembro (quarta-feira), na Agência do Trabalhador, com cópia de RG, CPF e comprovante de residência, a partir das 8h30, para realizar a inscrição.

O curso terá como conteúdo programático: normas vigentes da vigilância sanitária: procedimentos, produtos e equipamentos para limpeza, higienização, desinfecção e esterilização de instalações, mobiliários, materiais e equipamentos; técnicas de alongamentos com moldes e com tips; técnicas de manutenção e remoção das unhas.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí