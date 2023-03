Município abre inscrições para curso de soldador

O município de Paranavaí abriu inscrições para o curso de soldador, que tem como objetivo desenvolver competências profissionais na união e corte de peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte.

O curso terá carga horária de 160 horas e vagas para 15 alunos. Os pré-requisitos para realização do curso são: mínimo de 16 anos e ensino fundamental incompleto. O curso será ministrado por um profissional com formação na área de metalmecânica.

O curso será realizado na unidade do Senai de Paranavaí com início no dia 21 de março. As aulas serão das 19h às 22h30 as terças e quintas-feiras. No total, o curso deve durar aproximadamente 6 meses.

Os interessados devem comparecer no dia 13 (segunda-feira), na Agência do Trabalhador, com cópia de RG, CPF e comprovante de residência, a partir das 8h30, para realizar a inscrição.

Os conteúdos disponibilizados no curso serão: metrologia – trena, paquímetro, transferidor de graus e esquadro; leitura e interpretação de desenho mecânico; identificação de linhas usadas em desenho; projeção ortogonal; interpretação; cotas e dimensionamentos; esboço cotado; escalas; estudo de cortes; simbologia de soldagem; teoria dos processos e prática de soldagem; tecnologia de soldagem; segurança na soldagem; tipos de eletrodos; gases de proteção; equipamento de soldagem; eletrotécnica básica; prática de oficina – soldar barra de aço com ou sem adição de material em posição plana; soldar barras de aço e barras de alumínio em ângulos nas diversas posições de trabalho; soldar barras de alumínio e aço inoxidável em posição plana; e entre outras matérias.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí