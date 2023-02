Município abre vagas para curso de ovo de páscoa de colher

O município de Paranavaí investiu na contratação de 10 cursos de qualificação que serão disponibilizados a população a partir deste mês. Todos os cursos terão 15 vagas, portanto, 150 pessoas serão qualificadas ao final. O foco do curso é preparar pessoas para o mercado de trabalho ou abrirem um MEI.

Os cursos serão de: comida de boteco, bolo no pote, preparo de verrines e cupcakes, hambúrguer gourmet, doces finos, alongamento de cílios, unhas de gel, preparo e decoração de bolos, ovo de páscoa de colher, e básico em depilação.

O primeiro curso será o de ovo de páscoa de colher e terá carga horária de 15 horas. Para participar do curso é preciso ter o 5º ano do ensino fundamental completo e no mínimo 16 anos. As aulas serão de 13 a 17 de fevereiro. Os interessados devem comparecer no dia 8 (quarta-feira), na Agência do Trabalhador, das 8h30 às 15h, para realizar a inscrição.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí