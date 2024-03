Município adquire material ABACADA para alfabetização de alunos com autismo

A Secretaria de Educação de Paranavaí fez, na última semana, a entrega de 200 kits de material ABACADA para alfabetização de alunos com autismo em todas as escolas municipais. O material foi adquirido com recursos próprios do município e os mais de 140 professores que trabalham diretamente com os alunos do TEA (Transtorno do Espectro Autista) receberam um treinamento com a professora Cláudia Mara da Silva sobre como utilizar o método de maneira eficaz na alfabetização.

“No método ABACADA, existe um caminho para o estudante associar a sílaba à imagem, e posteriormente uma sílaba à outra, simplificando o número de combinações silábicas, na junção entre vogal e consoante. A apresentação da sílaba está no primeiro momento, associada com uma imagem que corresponde ao som da sílaba, que chamamos de sinalizadores do ABACADA. Quando o estudante junta as sílabas para formar a palavra reporta-se à imagem da figura, associando e ligando as sílabas na formação de palavras; então o importante é a sílaba. Nesse contexto, BA de banana mais LA do lápis forma a palavra BALA, tudo isso com apoio visual”, explicou a professora Cláudia Mara.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí