Município contrata 9 cursos de qualificação que devem atender 150 pessoas

O município de Paranavaí, por meio da Agência do Trabalhador, fechou nas últimas semanas um contrato com o Senac para a oferta de 9 cursos profissionalizantes gratuitos para pessoas que estão à procura de emprego. No total, o município investiu R$ 48 mil para a contratação dos serviços que vão atender pelo menos 150 pessoas que estão desempregadas.

"Aqueles que estão em busca de conquistar o tão sonhado primeiro emprego ou os que buscam se reinserir no mercado de trabalho realizando uma transição profissional, precisam acompanhar a evolução da sociedade e tecnologia. A melhor forma para isso é investir em qualificação profissional, adquirindo novos conhecimentos, aperfeiçoando aqueles que já possui e ampliando suas capacidades de trabalho com cursos profissionalizantes. Essa é, sem dúvida, a melhor forma de incrementar o currículo e conquistar novas oportunidades de trabalho", disse a gerente da Agência do Trabalhador, Elen Kumastu.

Quem tiver interesse em participar das qualificações gratuitas, precisa primeiramente se fazer um agendamento no dia 10 de agosto a partir das 8h pelo link https://www.agendamento.pr.gov.br/age/pages/publico. Basta clicar em agendar, selecionar o atendimento Qualificação Profissional, Município Paranavaí, selecionar data e horário disponível e comparecer na Agência do Trabalhador na data e horário agendado, apresentando os documentos pessoais (RG e CPF), histórico escolar e a Carteira de Trabalho.

A Agência do Trabalhador de Paranavaí fica na Rua Marechal Cândido Rondon, nº 1701. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, sem intervalo para almoço. Mais informações podem ser obtidas no telefone 3423-1733.

Os cursos adquiridos foram: modelagem e henna para sobrancelhas; técnicas de vendas; básico em manicure e pedicure; preparado de pizza; alongamento de cílios; salgados para confeitaria; preparado e decoração de bolos; preparo de tortas doces e salgadas; e hambúrguer gourmet.

1º curso – O primeiro curso disponível para agendamento para inscrições é o de modelagem e henna para sobrancelhas, que devem ser feitas no dia 10 de agosto pelo link https://www.agendamento.pr.gov.br/age/pages/publico. São 15 vagas disponíveis e mais 5 de cadastro de reserva. As aulas presenciais serão do dia 16 a 24 de agosto, das 8h30 às 11h30 no Senac. A carga horária do curso é de 21 horas.

O objetivo do curso é proporcionar aos participantes o desenvolvimento de técnicas de modelagem de sobrancelhas e coloração com henna, de acordo com o perfil do rosto e preferência do cliente.

O conteúdo programático é: formas e fisionomia – perfil do rosto; correção e falhas da sobrancelha; passo a passo da modelagem de sobrancelhas; limpeza da pele para aplicação da henna; uso do produto; cobertura de pelos brancos; e passo a passo da coloração com henna.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí