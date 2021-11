Município contrata mais cursos para capacitar a população

Após a grande procura e o sucesso dos cursos de capacitação profissional, o município de Paranavaí, por meio da Agência do Trabalhador, fechou a contratação de mais sete cursos à população. Com R$ 71,5 mil investidos, o município vai dar novas oportunidades às pessoas que querem se capacitar.

Os sete cursos serão executados pelo Senai. O primeiro curso disponibilizado é o de mecânica de automóveis. Para garantir a inscrição, o interessado deve fazer o agendamento pelo site e ir presencial até a Agência do Trabalhador. O link para inscrição é: https://www.agendamento.pr.gov.br/age/pages/publico.

Para o agendamento, basta clicar em agendar, selecionar o atendimento Qualificação Profissional, Município Paranavaí, selecionar data e horário disponível e comparecer na Agência do Trabalhador na data e horário agendado, apresentando cópias dos documentos pessoais (RG, CPF e comprovante de endereço).

São 16 vagas disponíveis e carga horária de 80 horas. As aulas serão realizadas do dia 22 de novembro a 17 de dezembro, de segunda a sexta, das 19h às 23h, no Senai. Para participar do curso é necessário ter, pelo menos, o ensino fundamental incompleto e no mínimo 14 anos.

O conteúdo programático é: Fundamentos eletroeletrônicos: teoria atômica; grandezas elétricas; multímetro; circuitos em série e paralelo; sistema de suspensão, direção e freio: definição do sistema de suspensão; tipos de sistemas de suspensão; características de sistemas de suspensão; definição do sistema de direção; tipos de sistemas de direção; características de sistemas de direção; definição do sistema de freios; tipos de sistemas de freios; características de sistemas de freios; motor de combustão interna: definição de motores de combustão interna; tipos de motores de combustão interna; componentes do motor de combustão interna; ciclo de funcionamento do motor (otto e diesel); sistema de lubrificação; sistema de alimentação (ar e combustível); e sistema de arrefecimento.

A Agência do Trabalhador de Paranavaí fica na Rua Marechal Cândido Rondon, nº 1701. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, sem intervalo para almoço. Mais informações podem ser obtidas no telefone 3423-1733.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí