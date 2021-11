Município é contemplado com curso de cuidador de idoso pelo Senac

Com uma grande quantidade de cursos contratados recentemente, o município de Paranavaí foi contemplado de maneira gratuita com um curso de cuidador de idoso pelo Senac. Este curso tem como objetivo formar profissionais com competências para atuar e intervir em seu campo de trabalho, com foco em resultados.

Para garantir a inscrição, o interessado deve fazer o cadastro diretamente pelo site do Senac. O link para inscrição é: https://www.pr.senac.br/cursos/?uep=13&tc=202100170. As inscrições vão até o dia 24 de novembro (quarta-feira).

São 25 vagas disponíveis e carga horária de 160 horas. As aulas serão realizadas do dia 1 de dezembro a 31 de janeiro de 2022, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, no Senac. Para participar do curso é necessário ter, pelo menos, o ensino fundamental completo e no mínimo 18 anos.

O conteúdo programático é: legislação vigente relacionada ao idoso: Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741 de outubro de 2003 e suas atualizações); conceitos, direitos e deveres do idoso; Política Municipal do Idoso - especificidades locais (como definição de idade para acesso aos direitos); Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) e Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa: princípios e diretrizes; política nacional de humanização: conceito, diretrizes, definição de acolhimento; envelhecimento ativo: definição e determinantes - culturais, comportamentais, pessoais, sociais e econômicos; perfil da população idosa: aspectos demográficos do envelhecimento; preconceitos, mitos e estereótipos; senescência e senilidade: processos naturais e patológicos do envelhecimento; diversidade no processo de envelhecimento; conceito de identidade, curso de vida e life span; espiritualidade e valores culturais; trabalho e aposentadoria; aspectos da sexualidade na velhice; infecções sexualmente transmissíveis: dados epidemiológicos de prevalência na população idosa, prevenção e cuidados; mercado de trabalho para o cuidador de idoso: atribuições, campos e limites de atuação; Classificação Brasileira de Ocupações - CBO (5162-10), leis vigentes; empregabilidade, empreendedorismo, apresentação pessoal e planejamento de carreira.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí