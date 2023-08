Município e Senac ofertam curso de condutor de turismo de aventura

O município de Paranavaí, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, em uma parceria com o Senac, está ofertando 15 vagas para o curso de condutor de turismo de aventura.

As aulas começam no dia 15 de agosto (terça-feira) e vão até o dia 4 de dezembro. Com carga horário de 240 horas, as aulas do curso serão ministradas de segunda a quinta-feira, das 8h às 12h, na sede do Senac.

Para realizar a inscrição, basta acessar o site do Senac (www.pr.senac.br) ou ir diretamente na sede que fica na Avenida Rio Grande do Norte, nº 1.240.

"O turismo é a atividade do momento. Está numa crescente gigantesca e sempre será um dos principais meio de sobrevivência no mundo todo. O simples fato de ir comer em um restaurante da cidade em que mora já é um turismo gastronômico. Nossa cidade tem um grande potencial no que diz respeito ao turismo de aventura, tanto pelas trilhas que temos na área urbana, que são sete ao total, mais as trilhas nas áreas rurais e os rios que passam pela cidade. Tudo isso é um enorme potencial que precisa ser explorado, sempre com a intenção de atrair turistas, pois onde há turistas, existe o consumo", disse o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Emanuel.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí