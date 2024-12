Município entrega novo Centro de Educação Infantil Avelino Dal-Prá, construído nos Três Conjuntos

A Administração Municipal de Paranavaí entregou nesta sexta-feira (29/11) à comunidade dos Três Conjuntos, o novo Centro Municipal de Educação Infantil Avelino Dal-Prá, construído ao lado da Escola Municipal Deusdete Ferreira de Cerqueira Neto. O novo CMEI conta com 10 salas de aula, refeitório, playground, solário, cozinha, banheiros adaptados para as crianças, e toda a estrutura de apoio completa para o atendimento de 180 alunos em tempo integral.

“Esse bairro não tinha um CMEI. Sabemos que o aluno que entra na rede municipal e passa por todas as fases anteriores, ele tem um aprendizado muito mais eficaz e muito mais eficiente. E isso dá resultado nas escolas subsequentes. Aqui nesse bairro nós não tínhamos esse elo da Educação Infantil; então esta é a importância desta obra aqui no Conjunto Luiz Lorenzetti. É um recurso muito bem empregado e vai ser muito bem utilizado pela comunidade. É uma das várias obras essenciais do município que está sendo entregue”, destacou o vice-prefeito, Pedro Baraldi.

O CMEI Avelino Dal-Prá vai atender crianças da faixa etária de 6 meses até 4 anos, em turmas do Berçário até o Infantil 4. Já foi aberta a pretensão de vagas para o ano letivo de 2025 e a instituição começa a funcionar em fevereiro. A equipe será composta de 32 pessoas: uma diretora, uma supervisora, vinte e duas Agentes de Apoio Educacional, três cozinheiras e cinco Agentes de Conservação.

“Uma instituição de ensino, quando instalada em um bairro, é ela que dá referência, é ela que dá vida àquele local. Hoje, só com a entrega desta obra, ela ainda não tem vida. Mas A partir do final de janeiro, quando tiver aqui dentro 180 crianças estudando, sendo atendidas de forma integral, aí sim o prédio terá vida. Isso mostra o compromisso dessa gestão com a educação de qualidade. E para a família Dal-Prá, agora ter o nome do senhor Avelino eternizado aqui neste espaço é uma honra”, apontou o secretário de Educação, Luciano Gonçalves.

Para o secretário de Desenvolvimento Urbano, Amauri Niehues, “temos a satisfação de saber que essa obra é como uma corrida de bastão. Fizemos uma etapa e agora começa a parte mais importante que é transformar esse CMEI numa coisa viva, numa região que precisa muito. A Sedur deixa hoje 22 obras em andamento, a maioria em processo de finalização, nos dois setores mais importantes para o município que são a Educação e a Saúde. Uma demanda reprimida da época da pandemia que conseguimos resolver”, frisou.

Segundo a vereadora Cida Gonçalves, “a entrega de uma obra como esta é muito mais grandiosa do que parece. Aqui não basta entregar só o prédio; tem que ser colocado uma colher, um prato, um brinquedo, uma carteira. É um processo bastante trabalhoso, mas é um resultado muito satisfatório. Hoje temos aqui nos Três Conjuntos uma quadra toda de Educação, com a escola, com o CMEI; oportunizando educação de qualidade para as nossas crianças, que serão daqui um tempo os cidadãos transformadores da nossa sociedade”.

“É uma satisfação hoje estarmos aqui para a inauguração desta instituição tão sonhada por esta comunidade. E saber que aqui estarão sendo realizados sonhos, sonhos das famílias, sonhos das crianças. Saber que aqui nós teremos muitas crianças sendo cuidadas, amadas, educadas e através desta educação estarão abrindo portas para o seu futuro nesta sociedade em que vivemos. Agradecemos ao deputado Luciano Ducci pelo recurso, à equipe da Prefeitura pela administração da obra, do emprego do recurso na aquisição dos equipamentos. É uma longa batalha e jornada todo esse processo, mas todos juntos foram capazes de transformar esse sonho em realidade”, enfatizou a chefe do Núcleo Regional de Educação, Adélia Paixão.

A construção do Centro Municipal de Educação Infantil Avelino Dal-Prá teve investimentos de aproximadamente R$ 3,7 milhões, conquistados através de emenda parlamentar do deputado federal Luciano Ducci.

Avelino Dal-Prá – O novo CMEI leva o nome do pioneiro Avelino Dal-Prá. Nascido em Sananduva, Rio Grande do Sul, em 31 de outubro de 1934.

Filho de Domingos Dal-Prá e Ida Ravizoni Dal-Prá, casou-se com Ida Sguissardi Dal-Prá em janeiro de 1957 e no mesmo dia mudou-se para o Paraná. Morou nos primeiros dois anos e meio em Tamboara e em Alto Paraná mudando-se então para Paranavaí onde criou suas quatro filhas: Marry, Denise, Leoni e Ieda.

Através do plantio e comércio do café construiu uma sociedade próspera com os irmãos, expandindo os negócios com o beneficiamento da madeira, o comércio de veículos, máquinas agrícolas e caminhões, além da agropecuária.

Na administração dos negócios gerou muitos empregos e fez muitos amigos, prosperando junto com o crescimento da cidade.

Participou ativamente da Igreja Católica como cursilhista, mas principalmente com ajuda permanente nas realizações da igreja, sendo exemplo de fé em Deus e amor ao próximo, valores que nortearam sua vida e a educação das filhas, na construção de sua família.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí