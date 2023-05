Município estuda parceria com a Unespar para realização de curso pré-vestibular gratuito

O município de Paranavaí estuda uma parceria com a Unespar que vai beneficiar milhares de alunos de escolas públicas do Paraná. A realização de um curso pré-vestibular gratuito foi o assunto da reunião entre o prefeito KIQ e a reitora da Unespar, Salete Machado Sirino, nesta última terça-feira, dia 2 de maio.

A contribuição do município seria a gravação das aulas através da Produtora Suruquá, a primeira produtora audiovisual pública do Brasil. “Temos uma estrutura pronta para que projetos como esse sejam realizados. A ideia da produtora pública é beneficiar pessoas que não tem condições de pagar por esses serviços. Nada melhor do que promover um curso de alcance estadual que vai impactar a vida de milhares de alunos”, ressaltou KIQ.

O prefeito ainda ressaltou que um curso desse porte daria mais chances aos alunos das escolas públicas. “Queremos dar condições similares a todos. Quem pode arcar com um curso particular, inevitavelmente está um passo a frente. Com esse curso, poderíamos igualar a situação e ver cada vez mais alunos de escolas públicas sendo aprovados nos grandes vestibulares”, completou KIQ.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí