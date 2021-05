Município retoma aulas híbridas com turmas de 5º ano

Todas as 19 escolas municipais de Paranavaí retornaram às aulas nesta segunda-feira (10/5) com o modelo híbrido de ensino, onde parte da turma assiste às aulas presenciais e outra parte tem aulas on-line através da plataforma Meet. A idéia é de que o retorno seja gradual – a cada 15 dias será inserida uma nova série – para que haja tempo hábil de a Vigilância em Saúde acompanhar qualquer alteração no avanço da pandemia de Covid-19.

“Hoje retomamos as aulas presenciais com as turmas de 5º ano, em todas as escolas municipais. Dividimos as turmas em dois grupos, A e B. Em um dia o grupo A assiste às aulas presenciais e o grupo B às aulas on-line através da plataforma Meet. No dia seguinte invertemos: grupo B presencial e grupo A on-line. As aulas presenciais estão contando com aproximadamente 30% dos alunos de cada turma por dia – uma média de 8 a 12 crianças em sala de aula. E ainda temos aproximadamente 40% dos alunos que continuarão assistindo apenas às aulas on-line, que são as crianças que fazem parte dos grupos de risco. Daqui 15 dias vamos inserir mais uma série, com o retorno híbrido para as turmas de 4º ano”, explicou a secretária de Educação, Adélia Paixão.

A retomada das aulas em modelo híbrido na rede municipal de ensino foi organizada depois de reuniões com o Comitê de Retorno Seguro às Aulas e com o COE (Comitê de Operações Emergenciais). “A partir daí, a Secretaria Municipal de Educação garantiu que todas as escolas fossem abastecidas com álcool gel e tapetes sanitizantes, além de orientar os professores a conversarem com as crianças sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras, a importância de manter o distanciamento, e a organização para que os intervalos (recreio) aconteçam de maneira escalonada, também respeitando o distanciamento”, finalizou Adélia.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí