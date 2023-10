Município vai abrir inscrições para curso de hambúrguer gourmet

O município de Paranavaí, por meio da Agência do Trabalhador, está ofertando um curso de preparo de hambúrguer gourmet. O curso tem o objetivo de proporcionar aos alunos as técnicas de preparo tradicionais de hambúrguer, bem como as inovações e novas possibilidades na produção.

O conteúdo programático é: história do hambúrguer; higiene e manipulação de alimentos; ingredientes, utensílios e equipamentos utilizados no preparo de hambúrgueres; preparo dos diversos tipos de hambúrgueres (suíno, picanha, siri, salmão, cordeiro, vegetariano, etc).

O curso terá 15 horas de duração e será realizado entre os dias 16 a 20 (segunda a sexta-feira) de outubro, das 13h às 16h30. Para participar do curso é necessário ter o 5º ano do ensino fundamental completo e pelo menos 16 anos.

Os interessados devem comparecer a Agência do Trabalhador de Paranavaí, que fica na Rua Marechal Cândido Rondon, nº 1701, a partir das 8h30 no dia 11 de outubro (quarta-feira) e levar cópia de documento de identificação e comprovante de residência.

