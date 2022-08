Município vai ofertar aulas de Kung Fu para crianças

O município de Paranavaí, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, vai ofertar aulas de mais uma modalidade esportiva. Dessa vez, a atividade física incluída é o Kung Fu. A ação será desenvolvida com crianças durante 3 meses de forma experimental.

As aulas serão de setembro a novembro, às terças e quintas, das 17h30 às 18h30, na sala de lutas do ginásio Noroestão. As vagas serão limitadas e serão destinadas para crianças entre 10 e 13 anos. As inscrições devem ser realizadas pessoalmente na Secretaria de Esportes e Lazer ou pelo telefone 3422-1516.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí