Nesta quarta-feira tem Clubinho de Leitura no Parque Ouro Branco

A Fundação Cultural de Paranavaí, através de uma parceria com o curso de Pedagogia da UniFatecie e a Secretaria Municipal de Educação, vai promover nesta quarta-feira, dia 15 de maio, o Clubinho de Leitura “Espaço da Imaginação e Formação Humana”. O encontro será realizado com alunos de 1º e 2º anos das escolas municipais, a partir das 14h, no Parque Ouro Branco. Entre as atividades propostas estão a leitura, interpretação e dinamização do livro “A lenda da Mandioca”, de Alexandre Azevedo, e brincadeiras indígenas.

“A intenção desse projeto é despertar o interesse pela leitura de forma mais abrangente, ficando especialmente nas crianças matriculadas nos 1ºs e 2ºs anos do Ensino Fundamental da rede municipal. Vamos ter contação de histórias e sua respectiva interpretação com atividades pedagógicas, pautadas em obras de literatura infantil permeada de significado e reflexão. Assim, queremos incentivar o gosto pela leitura e seus benefícios para o desenvolvimento urbano”, explica o presidente da Fundação Cultural, Rafael Torrente.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí