Paranavaí conquista Selo Ouro no Compromisso Nacional com Alfabetização

O município de Paranavaí recebeu, nesta segunda-feira (10/2), em Brasília, o Selo Ouro no Compromisso Nacional com a Alfabetização, referente ao ano de 2024. A honraria foi concedida pelo Ministério da Educação (MEC) a municípios e estados brasileiros que alcançam altos índices de alfabetização, contribuindo com a qualidade na educação básica.

O prefeito Mauricio Gehlen participou da cerimônia de premiação e recebeu a medalha em nome da cidade. O reconhecimento faz parte do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), iniciativa que reforça o compromisso da Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria Municipal de Educação, com a promoção da qualidade no ensino. O objetivo do programa é garantir que 100% das crianças estejam alfabetizadas ao final do 2º ano do ensino fundamental.



“A conquista desse prêmio é resultado do esforço dos profissionais da educação de Paranavaí para melhorar a qualidade do ensino e garantir melhores condições de aprendizagem para os alunos. Também é uma vitória da administração anterior, sob a liderança do Delegado Kiq. Parabéns a todos por colocarem Paranavaí em destaque no cenário nacional como uma cidade comprometida com a alfabetização. Vamos continuar esse belo trabalho”, declarou o prefeito.



A secretária de Educação, Wanessa Durante, também celebrou o reconhecimento. “Além de termos uma nota alta no Ideb, conquistamos o Selo Ouro no processo de alfabetização pelos avanços alcançados ao longo do ano. Esse prêmio reforça o comprometimento de cada profissional do município com a educação básica”, destacou.

O Paraná foi um dos 14 estados brasileiros a receber o Selo Ouro. Além disso, 235 municípios paranaenses foram reconhecidos com o Selo Ouro, 66 com o Selo Prata e 20 com o Selo Bronze.

