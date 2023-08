Paranavaí é contemplado com curso gratuito de cuidador de idoso

O município de Paranavaí foi contemplado através do programa Mais Qualificação, da Secretaria de Trabalho, Qualificação e Renda do Estado, com o curso gratuito de cuidador de idoso.

O curso completo de formação para cuidador de idoso terá carga horária de 160 horas. As inscrições vão até o dia 14 de setembro e podem ser feitas através deste link: https://www.pr.senac.br/cursos/?uep=13&tc=202300137.

O curso terá início no dia 11 de setembro e a última aula está marcada para o dia 29 de novembro. As aulas serão realizadas de segunda a sexta-feira. Para se inscrever, os pré-requisitos são: ter no mínimo 18 anos e ensino fundamental completo.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí