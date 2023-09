Paranavaí é contemplado com curso gratuito de modelagem e henna para sobrancelhas

Com o objetivo de oferecer qualificação profissional, geração de renda, ingresso e permanência no mercado de trabalho, o Senac Paraná, em parceria com a Secretaria de Trabalho, Qualificação e Renda do Estado (SET-PR), está lançando o programa “Mais Qualificação”. Por intermédio da Agência do Trabalhador, foram disponibilizados cursos profissionalizantes totalmente gratuitos a população de Paranavaí.

O curso de modelagem e henna para sobrancelhas terá carga horária de 21 horas e será realizado dos dias 18 a 27 de setembro, com aulas de segunda a quinta-feira, das 14h às 17h. As inscrições vão até o dia 19 de setembro e podem ser feitas através deste link: https://www.pr.senac.br/cursos/?uep=13&tc=202300135.

Conteúdo programático: formas e fisionomia: perfil do rosto; correção e falhas da sobrancelha; passo a passo da modelagem de sobrancelhas; limpeza da pele para aplicação da henna; uso do produto; cobertura de pelos brancos; e passo a passo da coloração com henna.

Para se inscrever, os pré-requisitos são: ter no mínimo 16 anos e o 5º ano do ensino fundamental completo.

