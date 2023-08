Paranavaí é contemplado com quatro cursos EAD gratuitos

Com o objetivo de oferecer qualificação profissional, geração de renda, ingresso e permanência no mercado de trabalho, o Senac Paraná, em parceria com a Secretaria de Trabalho, Qualificação e Renda do Estado (SET-PR), está lançando o programa “Mais Qualificação”. Por intermédio da Agência do Trabalhador, foram disponibilizados quatro cursos profissionalizantes no formato EAD totalmente gratuitos a população de Paranavaí.

Para se inscrever, o candidato tem que verificar se atende aos pré-requisitos de cada curso e aos critérios exigidos. Cada candidato precisa ter endereço de e-mail válido, acesso a computador e/ou dispositivo móvel com navegador instalado e acesso à internet. O aluno receberá as orientações sobre o início do curso e orientações de acesso no e-mail que foi cadastrado no ato da inscrição.

Todo o conteúdo de cada curso estará disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA. No 1º dia do curso, a tutoria encaminhará e-mail com as orientações de acesso e o prazo para realizar os estudos.

Para aprovação e certificação, o aluno deverá obter aproveitamento mínimo de 75% de participação no curso (videoaulas). As atividades práticas e avaliação final, não são obrigatórias. As inscrições vão até o dia 30 de agosto e o início das turmas está marcado para o dia 3 de setembro.

Cozinha Brasileira (50 vagas)

Carga Horária: 20 horas

Requisitos: 16 anos e ensino fundamental completo

Link para inscrição: https://www.pr.senac.br/aluno/?OP=2&uep=46&turcod=202301095

Boas Práticas para Serviços de Alimentação (50 vagas)

Carga Horária: 16 horas

Requisitos: 18 anos e ensino fundamental completo

Link para inscrição: https://www.pr.senac.br/aluno/?OP=2&uep=46&turcod=202301096

Maquiagem e Penteados para Noivas (50 vagas)

Carga Horária: 20 horas

Requisitos: 16 anos e ensino fundamental completo

Link para inscrição: https://www.pr.senac.br/aluno/?OP=2&uep=46&turcod=202301097

Unhas Decoradas (50 vagas)

Carga Horária: 20 horas

Requisitos: 16 anos e ensino fundamental completo

Link para inscrição: https://www.pr.senac.br/aluno/?OP=2&uep=46&turcod=202301098

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí