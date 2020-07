Paranavaí está entre as cidades com melhor qualidade de Educação no Brasil

Uma avaliação feita pelos 28 Tribunais de Contas do país reconheceu Paranavaí como uma das 118 cidades do Brasil com melhor qualidade no Ensino Fundamental (anos iniciais) da rede municipal de Educação no ano de 2019. O resultado da pesquisa intitulada “Educação que Faz a Diferença” foi lançado o último dia 25 de junho pelo Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa (CTE-IRB) em parceria com o Interdisciplinaridade e Evidência no Debate Educacional (Iede).

“O Brasil tem 5.570 municípios e apenas 118 foram reconhecidos. Ou seja, fazemos parte do seleto grupo de 2,11% das cidades do país com melhor qualidade de ensino. No Paraná, apenas 22 cidades (5,51%) se destacaram na categoria Bom Percurso, e Paranavaí foi uma delas. Não nos inscrevemos de nenhuma maneira para participar desta avaliação. Foi a primeira vez que Paranavaí apareceu entre os municípios de destaque na pesquisa. É um estudo sério e rigoroso feito pelos Tribunais de Contas com base na evolução da Educação municipal e estamos muito satisfeitos em ver o resultado de todo um trabalho de gestão que temos realizado com o máximo de comprometimento nos últimos anos”, comemorou a secretária de Educação de Paranavaí, Adélia Paixão.

O estudo foi realizado ao longo de 2019 e, portanto, não contempla as ações adotadas pelas redes durante a pandemia. De acordo com os dados da pesquisa, as redes reconhecidas buscam garantir a aprendizagem da maioria dos alunos, adotam ações para reduzir as desigualdades e manter os alunos frequentando a escola e apresentam avanços consistentes na aprendizagem dos estudantes ao longo dos anos.

Foram analisados indicadores como aprendizado dos estudantes em Língua Portuguesa e Matemática, segundo o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb 2017); Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) atual e evolução desde 2005; e taxas de aprovação, conforme o Censo Escolar. Além de alcançarem bons resultados de aprendizagem no Ensino Fundamental, as 118 redes (entre elas a de Paranavaí) atingiram critérios mínimos de qualidade na Educação Infantil.

A partir dessa pesquisa, foram identificadas as seguintes práticas associadas a bons resultados no Ensino Fundamental: utilização de sistemas de gestão e de acompanhamento dos estudantes; suporte constante por parte das Secretarias de Educação, com visitas frequentes às escolas; monitoramento contínuo da aprendizagem dos alunos; investimento na gestão escolar, com incentivo ao protagonismo das escolas; oferta constante e diversificada de formação continuada aos educadores; e cultura de observação de aulas, com devolutivas construtivas.

Cada um dos municípios recebeu um selo de qualidade, de acordo com o patamar em que se encontra: Excelência, Bom Percurso ou Destaque Estadual. Os selos foram criados para estabelecer parâmetros e levam em consideração os mesmos indicadores educacionais, o que os diferencia é o nível de exigência, sendo Excelência o mais rigoroso de todos e, na sequência, Bom Percurso.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí