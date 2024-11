Paranavaí recebe prêmio de 1º lugar no Fórum da Undime-PR por resultado do IDEB

Entre os dias 20 e 22 de novembro está acontecendo na cidade de Foz do Iguaçu o Fórum Estadual Extraordinário da Undime-PR (União Nacional dos Dirigente Municipal de Educação). Neste ano de 2025, o Fórum trata sobre o tema “Políticas educacionais em tempo de transição de governo: finalização e início da gestão”. Durante a programação desta quinta-feira (21/11), Paranavaí recebeu o Troféu Resultado do IDEB, ficando em 1º lugar na categoria de municípios com população entre 30 mil e 100 mil habitantes.

“Hoje, o município de Paranavaí está entre as cinco melhores médias de todo estado do Paraná no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Paranavaí atingiu média 8,1 na última medição do Índice, consolidando a oferta de uma educação pública equânime e de qualidade”, avalia o vice-prefeito Pedro Baraldi, que está em Foz do Iguaçu participando do Fórum Estadual.

A maior nota do IDEB de todo o estado do Paraná foi conquistada por uma escola de Paranavaí. A Escola Municipal Jayme Canet teve nota 9,4. Entre as cinco melhores notas de escolas do Paraná, três são de Paranavaí. Além da nota 9,4 da Escola Municipal Jayme Canet, a Escola Municipal Hermeto Botelho teve nota 9,0 (4º lugar) e a Escola Municipal Edith Ebiner Eckert teve nota 8,9 (5º lugar). Das 19 escolas municipais, que atendem 9.647 alunos do 1º ano ao 5º ano, 10 escolas tiveram média igual ou superior a 8,0 (52,6%).

