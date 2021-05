Paranavaí recebe Projeto TransformaSom na Escola Pedro Real e Fundação Cultural

Desde o início de maio, 200 crianças da faixa etária de 7 a 11 anos estão participando do Projeto TransformaSom, implantado na Escola Municipal Professor Pedro Real e na Fundação Cultural de Paranavaí. Unindo educação, aprendizado e musicalidade, as aulas de iniciação à música através do canto coral acontecem no contraturno escolar, duas vezes por semana.

O TransformaSom é executado pela Sociedade Sustentável com apoio do Ministério da Cidadania, e recebe patrocínio da CTG Brasil, através da Lei de Incentivo à Cultura, do Governo Federal. Em Paranavaí, o projeto tem apoio da Prefeitura através de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a Fundação Cultural.

Em Paranavaí, o projeto terá duração de 10 meses e já está atendendo 200 crianças, sendo 76 alunos do 3º A, 3º B e 4º B da Escola Municipal Professor Pedro Real, e outras 124 alunos das oficinas ofertadas pela Fundação Cultural. Com a pandemia de Covid-19, as aulas estão sendo realizadas de maneira remota.

Na última semana, os representantes da Sociedade Sustentável, Fabio Stefani, Daniel Pires e maestro Rafael Leandro, estiveram em Paranavaí para fazer a entrega dos materiais didáticos e camisetas para as crianças que participam do projeto na Escola Municipal Pedro Real.

“No Brasil, a Lei Nº 11.769 traz a obrigatoriedade do ensino de música nas escolas de Educação Básica. Porém, seja por falta de recursos ou por falta de interesse das administrações, pouco se avançou na implementação destas aulas em escolas públicas. Por isso, entendemos que Projeto TransformaSom é essencial para suprir esta necessidade da música nas escolas. O projeto é todo estruturado Orientações Curriculares e Didáticas de Artes Para o Ensino Fundamental Anos Iniciais e na Base Nacional Comum Curricular. O objetivo não é descobrir novos talentos, mas ajudar a promover a formação integral das crianças, incentivando o criar, o sentir, o construir, o refletir e o sentir bem-estar emocional através da música”, destacou o representante da Sociedade Sustentável, Fabio Stefani.

“Em Paranavaí, já implantamos as aulas de música nas escolas de período integral. O município adquiriu instrumentos, todos originais, e contratou os serviços de professores para atender a todos os alunos interessados. A Escola Pedro Real foi a última em que foi implantado o sistema de ensino integral e, por isso, ainda não tinha este trabalho com música. Nós acreditamos muito na eficácia do ensino de música desde os iniciais de aprendizado. A música ajuda no desenvolvimento cognitivo, no raciocínio, no desenvolvimento das potencialidades e na integração das crianças; é um verdadeiro agente transformador”, avaliou a secretária de Educação, Adélia Paixão.

Atualmente, o Projeto TransformaSom está sendo executado em seis municípios dos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso e Goiás. No Paraná, apenas dois municípios foram contemplados com o projeto: Paranavaí e Sertanópolis.

