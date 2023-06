Paranavaí tem 35 vagas remanescentes para candidatos que fizeram vestibular EAD da UEM

A Pró-Reitoria de Ensino da Universidade Estadual de Maringá (UEM) publicou no último fim de semana o Edital nº 023/2023-DAA, que torna público o número efetivo de vagas por curso/turno disponibilizadas para a 1ª chamada da primeira etapa do Processo de Aproveitamento de Vagas Remanescentes para ingresso no ano letivo de 2023, para candidatos que estejam em lista de espera do Concurso Vestibular, Vestibular EaD e do Processo de Avaliação Seriada (PAS). Para o Polo UAB (Universidade Aberta do Brasil) de Paranavaí são 35 vagas disponíveis para os candidatos que fizeram o Vestibular EaD: Letras (8 vagas), Pedagogia (7 vagas) e Tecnólogo em Gestão Pública (20 vagas).

Para se inscrever/solicitar uma das vagas remanescentes, o candidato deve acessar o site da Diretoria de Assuntos Acadêmicos da UEM (www.daa.uem.br) e clicar em “Vagas Remanescentes Ingresso 2023”. Para esta primeira etapa, a 1ª chamada fica aberta até o dia 5 de junho. Os resultados serão divulgados a partir das 14h do dia 6 de junho e o envio da documentação para a matrícula deve ser feito nos dias 6 e 7 de junho. Os documentos obrigatórios para a matrícula são: Certidão de Nascimento ou Casamento; Documento de Identidade (RG ou CNH); e Histórico Escolar do Ensino Médio com Certificado de Conclusão.

O Polo UAB de Paranavaí fica na Rua Barão de Cerro Azul, 210 – Jardim Santos Dumont (dentro da Escola Municipal Santos Dumont, em frente à Unipar). Para mais informações, o telefone de contato é o 3902-1207.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí