Paranavaí tem 5 vagas para especialização gratuita em Ensino e Pesquisa na Ciência Geográfica

Estão abertas as inscrições para vagas remanescentes dos cursos de especialização na modalidade EaD da Unicentro. Em Paranavaí, são oferecidas 5 vagas para a especialização em Ensino e Pesquisa na Ciência Geográfica e os candidatos podem fazer a inscrição pelo site da universidade até o dia 16 de outubro.

O curso é totalmente gratuito, realizado via Sistema Universidade Aberta do Brasil, e conta com algumas atividades presenciais no polo.

Segundo o edital nº 138/2022, o candidato deve apresentar diploma de graduação, histórico escolar da graduação, cédula de identidade e comprovante de experiência profissional - caso tenha, conforme os critérios do edital.

Além disso, serão usados dois critérios para a classificação, sendo o primeiro: ter graduação em Geografia ou outra área de Ciências Humanas e o segundo critério é maior tempo de atuação na área da Educação.

Serviço

Inscrições: até 16 de outubro. Clique aqui

Edital de homologação: 26 de outubro

Classificação final: 8 de novembro

Período para envio da documentação: 15 de novembro a 14 de dezembro

Editais relacionados ao processo seletivo: https://ead.unicentro.br/editais/edital-no-138-2022-propesp-nupg-nead-un...

Fonte: Universidade Estadual do Centro-Oeste - Unicentro