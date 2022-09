Paranavaí tem a 6ª melhor nota do Estado no Ideb

O Ministério da Educação divulgou recentemente as novas notas do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) em todo o país. Paranavaí alcançou o índice de 7,3 em 2021 e aparece com a 6ª melhor nota do Paraná, ficando ainda muito acima das médias estadual (6,2) e nacional (5,8). O resultado foi anunciado nesta quinta-feira (22) durante uma reunião com diretoras e professoras dos 5ºs anos das escolas municipais, em reconhecimento ao trabalho realizado.

Em Paranavaí, foram avaliados 950 alunos dos 5ºs anos de todas as 19 escolas municipais. “Os municípios que ficaram com notas maiores que Paranavaí, têm de 1 a no máximo 6 escolas com turmas de 5ºs anos. Em uma das cidades, foram avaliados apenas 39 alunos. Quanto menos alunos e escolas tem na cidade, mais fácil alcançar uma média maior, por conta do cálculo que se faz. A cidade que ficou com o índice mais alto neste último IDEB, por exemplo, só tem uma escola avaliada. Ou seja, a nota tirada por essa escola é o índice de referência para a cidade. No nosso caso, é feito a somatória e média de todas as 19 escolas avaliadas. E ainda assim, conseguimos um resultado melhor do que a nossa expectativa”, explicou a supervisora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação (Seduc), Sônia Brum.



A nota de Paranavaí no Ideb 2021 colocou o município com a 6ª maior média do Estado do Paraná, à frente de municípios de igual ou maior porte, como Foz do Iguaçu (6,7), Maringá (6,5), Londrina (6,4), Cascavel (6,3), Cianorte (6,2), Ponta Grossa (6,2), Toledo (6,2), Curitiba (6,0), Umuarama (5,9), Campo Mourão (5,7), Guarapuava (5,7) e Paranaguá (5,3).

Das 19 escolas avaliadas em Paranavaí, 14 delas ficaram com médias acima de 7,0 e todas as escolas do município ficaram com índices maiores que a média estadual e nacional. A menor média registrada em uma escola de Paranavaí foi de 6,5. O grande destaque ficou com a Escola Municipal Clemente Niehues, do distrito de Mandiocaba. A instituição alcançou índice de 8,4, a segunda maior nota no Estado do Paraná.

“Participar da avaliação do Ideb em 2021 foi um dos maiores desafios que a nossa rede municipal de Educação já enfrentou. Os alunos que estavam no 5º ano, vieram de uma realidade muito diferente. Em 2020 eles cursaram todo o 4º ano com aulas remotas por conta da pandemia de Covid-19 e as aulas presenciais só começaram em maio de 2021. Mobilizamos toda a rede em um Programa de Recuperação de Estudos; em capacitações em Língua Portuguesa e Matemática para os professores dos 5ºs anos e de Aprofundamento Escolar; a Seduc aplicou simulados mensais e as escolas fizeram avaliações quinzenais em preparação para a avaliação do Ideb; e várias outras estratégias para garantir o aprendizado de qualidade para as nossas crianças. Hoje, olhando para este resultado do Ideb, vemos que todos os esforços valeram à pena. Mesmo em tempos de pandemia e tantas barreiras para a Educação, conseguimos melhorar: passamos da 8ª melhor nota em 2019 para a 6ª melhor nota do Estado em 2021. Estamos muito satisfeitos e vamos continuar buscando alcançar níveis ainda mais altos”, avaliou a secretária de Educação, Adélia Paixão.

Para o prefeito em exercício, Pedro Baraldi, “esse resultado vem para nós mostrar que tudo é possível quando se trabalha de maneira integrada, com dedicação e compromisso para enfrentar os desafios. Essa nota se deve a todo trabalho realizado nas escolas, orientado pela equipe da Secretaria de Educação. Mas, principalmente, se deve ao empenho dos professores no trabalho em sala de aula com os alunos. O município investe adequadamente para melhorar sempre a qualidade do ensino, e todo investimento tem um retorno muito positivo, especialmente para as crianças, que se desenvolvem de maneira integral e tem um mundo de oportunidades se abrindo para elas”, finalizou.

Sobre o Ideb – O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado em 2007 e reúne, em um só indicador, os resultados de dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações. O Ideb é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). As provas são aplicadas aos estudantes que estão no final das etapas de ensino (5ºs anos para a rede municipal de ensino, e 9ºs anos para a rede estadual) para avaliar o rendimento escolar.

O índice agrega ao enfoque pedagógico das avaliações em larga escala a possibilidade de resultados sintéticos, facilmente assimiláveis, e que permitem traçar metas de qualidade educacional para os sistemas. O Ideb também é importante condutor de política pública em prol da qualidade da educação. É a ferramenta para acompanhamento das metas de qualidade para a educação básica, que tem estabelecido, como meta para 2022, alcançar média 6 – valor que corresponde a um sistema educacional de qualidade comparável ao dos países desenvolvidos.

O Ideb é medido de dois em dois anos, sempre nos anos ímpares. O índice divulgado recentemente pelo Ministério da Educação é referente às avaliações aplicadas em 2021.