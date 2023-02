Polo UAB tem mais de 50 vagas disponíveis para três cursos de graduação

O polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), em Paranavaí, está com uma novidade: 58 vagas para três cursos de graduação gratuitos, através da Universidade Estadual de Maringá (UEM). As inscrições estão abertas até o dia 1 de março e devem ser feitas exclusivamente através do site www.vestibular.uem.br. A taxa de inscrição é de R$ 92.

As vagas são para licenciatura em Pedagogia (15 vagas), licenciatura em Letras – Português e Inglês (18 vagas) e tecnólogo em Gestão Pública (25 vagas). Segundo a coordenadora do Polo de Paranavaí, Cleunice Campano Santos Copetti, os interessados devem, no ato da inscrição, indicar o interesse pelo polo onde a vaga está disponível. "É importante que as pessoas se lembrem de selecionar o Polo de Paranavaí e informar pela participação ou não no Sistema de Cotas. A seleção será feita através de um vestibular. As provas serão no dia 19 de março”, destaca.

Os cursos são gratuitos e o resultado do vestibular será divulgado no dia 31 de março de 2023. Para mais informações, basta acessar o site www.vestibular.uem.br, ou ir até o polo de Paranavaí que fica na Rua Barão de Certo Azul, nº 210, no Jardim Santos Dumont (dentro da Escola Municipal Santos Dumont, em frente Unipar). Para mais informações, o telefone é o 3902-1207.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí