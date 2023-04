População de Paranavaí pode se inscrever gratuitamente para curso de operador de caldeira

O município de Paranavaí, por meio da Agência do Trabalhador, foi contemplado com o curso gratuito de operador de caldeira, disponibilizado pela empresa Indemil, através do Programa Da Porta pra Fora - Treinando a Comunidade.

O curso completo de formação para operador de caldeira terá carga horária de 40 horas. As inscrições vão até o dia 15 de maio e serão aceitas apenas através deste formulário: https://forms.gle/MM5qUDoQHo7hi6Tx5.

Haverá uma seleção entre os inscritos devido ao número de vagas. O local de realização e data será divulgado apenas aos selecionados. Para participar do curso, os requisitos mínimos são: ter ensino médio completo e mais de 18 anos.

A inscrição e realização do curso não garante a contratação para vagas da Indemil.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí