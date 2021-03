Prazo de inscrições para pós-graduação gratuita de Gestão em Saúde vai até dia 31

O polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) em Paranavaí está com inscrições abertas para a pós-graduação gratuita de Gestão em Saúde. O curso é ofertado através do NEAD/UEM (Núcleo de Educação à Distância da Universidade Estadual de Maringá) e será totalmente on-line. O prazo de inscrições se encerra na próxima quarta-feira, dia 31 de março.

Para o polo UAB de Paranavaí estão abertas 30 vagas. Para se inscrever, basta acessar o Portal do NEAD e preencher o formulário on-line. O curso terá duração de 18 meses, com previsão de início para maio de 2021.

O Edital completo encontra-se publicado no Portal do NEAD. Para dúvidas ou mais informações, basta entrar em contato através do e-mail tutoria-nead@uem.br ou no Polo UAB em Paranavaí, através do telefone 3902-1207.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí